Для оказания помощи молодым семьям в улучшении жилищных условий на территории Таганрога реализуется госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» могут участвовать молодые таганрожцы при соблюдении следующих условий:

возраст каждого из супругов на день принятия в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении. Минимальный размер площади жилого помещения, из которого определяется уровень обеспеченности граждан, составляет менее 10 кв. метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи.

Отметим, что программа не предусматривает предоставление социальной выплаты на полную оплату стоимости жилья, а лишь частичную оплату.

Социальная выплата для молодой семьи, которая имеет одного и более детей, составляет не менее 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья. Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из размера нормы обеспеченности общей площади жилья, положенной семье (2 человека – 42 кв. м, 3 и более человек – по 18 кв. м на каждого).

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