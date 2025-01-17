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В Таганроге многодетные семьи получат новые меры соцподдержки

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В 2025 году в Таганроге семьи с детьми могут рассчитывать на новые меры социальной поддержки от  государства. Изменения станут частью национального проекта «Семья», сообщила глава города Светлана Камбулова.

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Проект направлен на поддержку многодетных семей. Согласно нововведениям, родители смогут рассчитывать на единовременную выплату —  при рождении третьего или последующего ребёнка семья получит 300 тысяч рублей. Также предусмотрена компенсация расходов на образование: семьи получат компенсацию в размере 50% от стоимости обучения в учреждениях среднего и высшего профобразования. Это касается одного из детей многодетной семьи при условии рождения третьего или последующих детей. Кроме того, таганрожцы смогут воспользоваться услугами пунктов проката и брать в них предметы первой необходимости для новорождённых и уходовые принадлежности для детей до трёх лет.

Финансирование мероприятий проекта осуществляется из средств федерального и областного бюджетов. На эти цели в 2025 году выделено 21,1 млн. рублей.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в Управление социальной защиты населения Таганрога по тел. 8(8634) 47-72-08, 31-27-62.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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