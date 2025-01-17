В Таганроге многодетные семьи получат новые меры соцподдержки

В 2025 году в Таганроге семьи с детьми могут рассчитывать на новые меры социальной поддержки от государства. Изменения станут частью национального проекта «Семья», сообщила глава города Светлана Камбулова.

Проект направлен на поддержку многодетных семей. Согласно нововведениям, родители смогут рассчитывать на единовременную выплату — при рождении третьего или последующего ребёнка семья получит 300 тысяч рублей. Также предусмотрена компенсация расходов на образование: семьи получат компенсацию в размере 50% от стоимости обучения в учреждениях среднего и высшего профобразования. Это касается одного из детей многодетной семьи при условии рождения третьего или последующих детей. Кроме того, таганрожцы смогут воспользоваться услугами пунктов проката и брать в них предметы первой необходимости для новорождённых и уходовые принадлежности для детей до трёх лет.

Финансирование мероприятий проекта осуществляется из средств федерального и областного бюджетов. На эти цели в 2025 году выделено 21,1 млн. рублей.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в Управление социальной защиты населения Таганрога по тел. 8(8634) 47-72-08, 31-27-62.

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