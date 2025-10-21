Главная » Новости Таганрога

В Таганроге много нарушений зафиксировано на автобусных маршрутах № 73-Б и 35

В Таганроге больше всего проблем с транспортным сообщением испытывают жители Северного микрорайона, Марцево и ПМК. Много замечаний есть к работе перевозчиков на маршрутах №№ 73-Б и 35. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, в нынешнем году по результатам проверок  на маршруте № 73-Б перевозчику ООО «Пассажиртранс»  выставлено штрафов на сумму 39 000 рублей, а за работу маршрута № 35 «Автоколонне № 1423» — на сумму 20 000 рублей. В адрес руководителей компаний направлены требования о необходимости устранения выявленных нарушений.

Кстати, на минувшей неделе специалисты городского управления транспорта провели очередные проверки. Нарушения утвержденного расписания движения обнаружено на маршрутах №№ 4, 6, 8, 14, 35, 73-Б.

«Ситуация в транспортной сфере непростая: дефицит кадров, недостаточное количество подвижного состава и нерентабельность некоторых маршрутов для перевозчика. Мы прорабатываем варианты для улучшения ситуации», — подчеркнула Светлана Камбулова.  

Она напомнила, что уже изменена схема движения электробуса по маршруту 5/7-Т. Теперь он проходит по улицам Галицкого, Сызранова, Шило и Александровской. А с 20 октября маршрут автобуса № 56 продлен до остановочного пункта «Рембаза».

Ранее мы рассказали, что с 20 октября утренняя электричка Таганрог — Ростов останавливается в Бессергеновке.

Фото tagancity.ru

