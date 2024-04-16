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В Таганроге медвежонка Матвейку представили посетителям Живого уголка

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В минувшее воскресенье, 14 апреля, в Таганроге маленький обитатель Живого уголка городского парка им. Горького медвежонок Матвейка впервые «вышел в люди» и был представлен посетителям.

Город

Наши читатели очень живо отреагировали на репортаж о жизни питомцев Живого уголка. Таганрожцев особенно заинтересовала судьба медвежонка по имени Матвей.  Идя навстречу читательским пожеланиям, корреспондент «Таганрогской правды» снова отправился в мини-зоопарк.

Стандартный вес новорожденного медвежонка – примерно полкилограмма. Матвею – два с половиной месяца (он родился в конце января), а весит сейчас уже около шести килограммов. Питание у него – пятиразовое. В один присест с жадностью ест, а точнее пьет, четверть литра молочной смеси «Малютка». Ежесуточно спит около 12 часов, остальное время проводит все активнее. Вместо родной мамы у него – две няньки – Татьяна Жданько и Оксана Ковалёва.

В полуденное время воскресного дня Оксана вынесла своего подопечного на прогулку не на задний двор, как обычно, а на территорию, открытую для посетителей, повкольку медвежонку уже сделали необходимые прививки. Те, кому в это время посчастливилось быть здесь, очевидно, навсегда запомнят свое близкое знакомство с Матвейкой. У самого мишки его первый «выход в свет» вызвал некоторый стресс, но физическому здоровью косолапого контакт с людьми не повредит.

О дальнейшей судьбе Матвея говорить пока рано: до полугода он будет оставаться в Таганроге.

Растет Матвейка быстро, не болеет, а вот буреть пока не начал: остается почти черным, только воротничок – белый.

Владимир Прозоровский, фото автора

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Живой уголок медвежонок новости парк Таганрог
Таганрогская правда
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