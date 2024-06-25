Главная » #Безопасность

В Таганроге медиков наркодиспансера научили пользоваться огнетушителями

На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

В Таганроге прошли тренировочные пожарно-тактические занятия в здании стационара наркологического диспансера, сообщает региональное ГУ МЧС.

#Безопасность

В рамках мероприятия была отработана эвакуация больных и ликвидация условного пожара.

«Тушение пожаров в медицинских учреждениях с круглосуточным пребыванием людей имеет свои особенности. Главное отличие — большое количество людей в здании, часто ограниченных в самостоятельном передвижении, что значительно осложняет их эвакуацию», — подчеркнули в ведомстве.

Инспекторы госпожнадзора провели с медицинским персоналом инструктаж и прочитали лекцию о правилах пожарной безопасности. После этого все смогли проверить свои силы в тушении модельного очага возгорания огнетушителями.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность МЧС новости Таганрог учения
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru