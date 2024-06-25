В Таганроге прошли тренировочные пожарно-тактические занятия в здании стационара наркологического диспансера, сообщает региональное ГУ МЧС.

В рамках мероприятия была отработана эвакуация больных и ликвидация условного пожара.

«Тушение пожаров в медицинских учреждениях с круглосуточным пребыванием людей имеет свои особенности. Главное отличие — большое количество людей в здании, часто ограниченных в самостоятельном передвижении, что значительно осложняет их эвакуацию», — подчеркнули в ведомстве.

Инспекторы госпожнадзора провели с медицинским персоналом инструктаж и прочитали лекцию о правилах пожарной безопасности. После этого все смогли проверить свои силы в тушении модельного очага возгорания огнетушителями.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области