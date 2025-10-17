Главная » Новости Таганрога

В Таганроге маршрут автобуса № 56 продлен до «Рембазы»

Соответствующее постановление подписала сегодня глава города Светлана Камбулова.

С 20 октября в Таганроге изменится маршрут автобуса № 56 — он продлен до остановочного пункта «Рембаза», куда ранее заходил маршрут № 2. Об этом сообщила в своих соцсетях глава города Светлана Камбулова.

«Обновленный маршрут будет работать в две смены. В первой смене, с 5.55, автобус будет заходить на Центральный рынок, во второй смене, с 15.00, как и ранее, будет идти в порт без заезда на Центральный рынок», — уточнила глава.

С полным расписанием движения автобуса № 56 можно ознакомиться на сайте администрации города Таганрога.

Фото tagancity.ru

