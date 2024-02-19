В Таганроге малыши вручили листовки водителям и пешеходам

Сегодня, 19 февраля, в Таганроге малыши из детского садика № 43 стали участниками акции «Засветись ради жизни». Об этом рассказала инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова.

Мероприятие прошло в переулке Смирновском. Вместе с сотрудниками Госавтоиспекции и воспитателями малыши вручили водителям памятки, в которых рассказывалось о необходимости соблюдать Правила дорожного движения. Не остались без внимания и пешеходы. Им ребята раздали листовки, призывающие носить на верхней одежде световозвращающие элементы.

Фото ОГИБДД Таганрога