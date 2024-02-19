Главная » #Безопасность

В Таганроге малыши вручили листовки водителям и пешеходам

На чтение 1 мин Просмотров 40 Опубликовано

Сегодня, 19 февраля, в Таганроге малыши из детского садика № 43 стали участниками акции «Засветись ради жизни». Об этом рассказала инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова.

#Безопасность

Мероприятие прошло в переулке Смирновском. Вместе с сотрудниками Госавтоиспекции и воспитателями малыши вручили водителям памятки, в которых рассказывалось о необходимости соблюдать Правила дорожного движения. Не остались без внимания и пешеходы. Им ребята раздали листовки, призывающие носить на верхней одежде световозвращающие элементы.

Фото ОГИБДД Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#новости #Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика