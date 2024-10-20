В Таганроге малышей детсада приняли в отряд ЮПИД

В детском садике № 6 Таганрога малышей подготовительной группы приняли в ряды юных помощников инспекторов движения.

Как рассказали инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, цель подобных мероприятий – закрепление знаний правил дорожного движения у дошкольников, развитие их внимания, памяти и мышления, воспитание ответственности за соблюдение ПДД.

Перед тем, как вступить в ряды ЮИД малыши сдали своеобразный экзамен. В игровой форме они отвечали на вопросы и выполняли различные задания. Оказалось, что воспитанники детсада хорошо знают, на какой сигнал светофора нужно переходить дорогу, что означают различные дорожные знаки, где можно ездить на велосипеде, а где нельзя и многое другое.

После этого ребята дали клятву «Юных помощников инспекторов движения», пообещав хорошо знать и соблюдать правила дорожного движения, быть примером для сверстников и всегда приходить на помощь тому, кому трудно.

Фото Госавтоинспекции Таганрога