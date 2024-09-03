В Таганроге за продажу алкоголя 2 сентября, в День знаний, привлекут к ответственности владельца одного из магазинов. Об этом сообщает официальный портал городской администрации.

Вчера специалисты городского управления потребительского рынка совместно с полицейскими проводили рейды. Три оперативные группы проверили 129 объектов торговли и общественного питания.

В результате было выявлено нарушение запрета продажи алкогольной продукции в одном торговом объекте. Материалы будут направлены в департамент потребительского рынка Ростовской области для принятия соответствующих мер.

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