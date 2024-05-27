В Таганроге магазин накажут за нарушение запрета продажи алкоголя

В Таганроге одного из владельцев магазина накажут за нарушение запрета продажи алкоголя 24 мая – в день, когда в школах проходили Последние звонки.

Как сообщили в городской администрации, в этот день мониторингом торговых точек в Таганроге занимались три оперативные группы, в состав которых входили сотрудники полиции и специалисты управления потребительского рынка. Были проверены в общей сложности 120 объектов торговли. Но только один из них нарушил запрет.

Материалы по факту нарушения продажи алкогольной продукции будут направлены в департамент потребительского рынка Ростовской области для принятия соответствующих мер.

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