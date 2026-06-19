В Таганроге летальность от инсультов снизилась с 25 до 14,8 процентов благодаря инновационному методу лечения

В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В преддверии этой даты представляем нашим читателям заместителя главного врача Таганрогской больницы скорой медицинской помощи (ГБСМП) Георгия Чудинова и реализуемый им и его коллегами инновационный метод — удаление из артерий головного мозга тромбов, которые возникают при ишемических инсультах.

— Георгий Викторович, скажите, из-за чего случаются инсульты?

— У ишемических инсультов несколько причин и факторов риска. К ним относятся атеросклероз, гипертония (длительное повышенное давление), сахарный диабет, мерцательная аритмия и другие.

— Кто ваши пациенты?

— Прежде всего – старшая возрастная категория населения, 60 +. Хотя инсульты бывают и у тридцатилетних.

— Значит, без работы вы не останетесь, ведь в нашем городе высока доля населения старшего возраста: многие жители Москвы и северных регионов после выхода на пенсию переезжают в Таганрог. Другой вопрос: при инфаркте человек чувствует сильную боль в груди. При инсульте болит голова?

— Нет. При ишемическом инсульте головной боли нет. Но имеются три других симптома, которые позволяют заподозрить и даже установить этот диагноз. Это асимметрия лица (кривая улыбка), нарушенная речь (как будто во рту каша) и невозможность полноценного движения (неспособность поднять руку, онемение конечностей левой либо правой половины тела). Если в наличии эта триада симптомов, нужно незамедлительно вызывать «скорую помощь», у нас в больнице налажено оказание помощи таким пациентам.

— Промедление смерти подобно, как писал Петр I. Но ведь смерть от ишемического инсульта не наступает мгновенно?

— Нет, конечно. Но ишемический инсульт можно остановить и развернуть вспять при условии обращения за медицинской помощью в первые шесть часов – это так называемые «золотые часы», когда еще не успел отмереть критический объем мозговой ткани из-за закупорки сосуда и прекращения кровообращения. Артерия похожа на ствол дерева, от которого отходят ветви, которые тоже разветвляются и держат крону. Если движение воды по стволу перекрыть, вся крона засохнет. Так и с мозгом. Есть и вторая причина недопустимости промедления. Позже, после шести часов, происходит прилипание тромботических масс к внутренним стенкам сосудов, они прилипают с каждым часом всё плотнее…

— Как называется операция?

— Тромбэкстракция из сосудов головного мозга. Она устраняет ишемию головного мозга и восстанавливает кровообращение.

— Такие операции проводятся не во всех больницах?

— Далеко не во всех. Это инновационный метод, высокотехнологичная помощь, сложная и дорогостоящая: стоимость расходника на одну операцию – около полумиллиона рублей. Во всей Ростовской области тромбэкстракции проводятся только в двух больницах — в Таганрогской БСМП и в Ростовской областной больнице. Причем у нас больше, чем в Ростове.

— Сколько?

— В прошлом году мы провели 108 тромбэкстракций. В перспективе число этих операций будет расти.

— Как давно такие операции стали делать в Таганроге?

— Условия для развития скоропомощной инсультной службы сложились после прихода в больницу Дмитрия Владимировича Сафонова. На должность главного врача он был назначен в конце 2016 года.

— В последнее время инсультов стало больше?

— В Таганроге ежегодно случается около двух тысяч инсультов. Тромбэкстракция показана в 30 процентах случаев.

— Что способствует увеличению числа инсультов?

— Общая ситуация на планете: генномодифицированные продукты, современный образ жизни — гиподинамия, избыточное питание, холестерин, жирная пища, нежелание себя ограничивать в чем бы то ни было. И экологическая ситуация, в частности, микропластик — это частицы полимеров, которые везде, в каждом из нас. При движении автомобиля на сто километров шина уменьшает свою массу на двадцать граммов. Сто километров проехал, четыре колеса — 80 граммов в атмосферу… Это болезни цивилизации. Причем ситуация будет ухудшаться, потому что население стареет.

— Гены не влияют?

— Гены влияют на усвоение организмом холестерина. Из не усвоенного организмом холестерина формируются бляшки, которые закрывают просвет артерий.

— Вы, Георгий Викторович, сказали, что в Таганроге ежегодно инсульты переносят около двух тысяч человек, а вы оперируете лишь 5% из них. Но ведь умирают не все остальные 95%?

— Существует целевой показатель летальности от инсультов – 14,9 процента. В Таганроге к моменту прихода в эту больницу Дмитрия Владимировича Сафонова летальность была 25%, то есть каждый четвертый перенесший инсульт человек умирал. На сегодня этот показатель в Таганроге — 14,8% — ниже, чем в целом по стране. Мы стремимся к тому, чтобы и в дальнейшем снижать данный показатель, хотя это зависит от финансирования.

— Операция проводится ради снижения вероятности смерти вследствие инсульта?

— Не только. После тромбэкстракции из сосудов головного мозга перенесший инсульт человек восстанавливается почти полностью и в сравнительно короткий срок. У остальных период реабилитации оказывается гораздо более длительным, до двух лет, и полного восстановления не наступает.

— Интеллектуальная деятельность помогает при восстановлении после инсульта?

— Активная интеллектуальная деятельность способствует не только восстановлению после перенесенного инсульта, но и предупреждению самого ишемического инсульта. Однако и тут нужно не забывать о чувстве меры.

— И последнее на сегодня. Георгий Викторович, мне 72 года, я с инсультом попал к вам в больницу, поначалу отказался от операции, но меня убедили в ее необходимости, и я вовремя дал согласие. Два других больных из моей палаты в течение недели умерли – оба от операции отказались. Сейчас иду на поправку. Выражаю признательность и благодарность и вам лично, и бригаде медиков, причастных к моему возрождению. Меня вернули к жизни хирург Эдуард Игоревич Савцов, врач-невролог Муслим Етмишевич Рузиматов, медицинская сестра Ирина Викторовна Аскерова и санитар Максим Сергеевич Вальчук.

— И вам, Владимир Васильевич, спасибо за ваше доверие по отношению к медицине.

Беседовал Владимир НАЗАРЕНКО

Фото предоставлено БСМП