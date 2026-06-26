В Таганроге концерт памяти Луи Армстронга представил известный джазист Евгений Белин

В Таганроге золотые стандарты джаза звучали в керамической студии «Адама». Встреча-посвящение Луи Армстронгу от джаз-ансамбля под управлением Евгения Белина добавила толику добрых чудес в летний вечер.

Евгений Белин — джазовый тромбонист, импровизатор, солист джаз-оркестра им. Кима Назаретова, преподаватель Ростовского колледжа искусств и руководитель биг-бенда Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, вместе с новым составом музыкантов привез в Таганрог концертную программу, посвященную признанному королю джаза, как он объяснил, «обкатать».

Гости нашего города рассказывали о становлении Луи, как музыканта, играли его яркие и бессмертные композиции, импровизировали, шутили. Ася Виноградова, вокалистка, выводила звуки так чисто и легко, что слушателям хотелось петь с нею. Композицию «Бейсин-стрит» Евгений Белин играл сразу на двух инструментах – тромбоне и недавно им освоенной так называемой карманной трубе. Basin Street — ставшая одной из ключевых в истории джаза улица, на которой в Новом Орлеане встречались, чтобы играть, музыканты.

Луис (Луи) Дэниел Армстронг родился в августе 1901 года в беднейшем негритянском районе Нового Орлеана( штат Луизиана). Первое музыкальное образование он получил в исправительном лагере-интернате для цветных подростков в 1913 году, куда попал за стрельбу из пистолета на улице в Новый год. Американский джазовый музыкант, трубач и вокалист введён в Зал славы премии «Грэмми», оказал одно из наибольших влияний на развитие джаза и внёс значительный вклад в его популяризацию во всём мире, став одной из самых влиятельных фигур в мировой музыке XX века. Случается, джазисты спорят о преимуществах разных стилей своей музыки до хрипоты и даже драки, но все, как один с уважением относятся к Луи. Его джаз стал языком свободы, импровизации, ритмической гибкости и коллективной игры.

«Это первое наше выступление в данном составе, правда, с гитаристом, Никитой Злобиным, мы сотрудничаем уже больше года. От одной ростовской организации поступил заказ сделать программу по творчеству Луи Армстронга, и сначала я призадумался: для этой решения этой задачи не хватало трубы и хриплого вокала. Но как говорил когда-то в фильме «Карнавальная ночь» товарищ Огурцов, «А бабу Ягу воспитаем в своем коллективе!» Поэтому и трубу и хриплый вокал я взял на себя», — рассказал Евгений Белин.

Площадка для премьеры новой программы оказалось в Таганроге, потому что Иван Сидько (музыкант, организатор концертов в Адама — примечание автора) давно дружен с Евгением. Гостям студии «Адама» в это день несказанно повезло: музыканты в составе собрались с разных уголков России.

Например, Никита Злобин из Севастополя — гитарист, и играет давно. По образованию он юрист, но решил посвятить себя музыке и профессионально учиться игре на инструменте в Ростовском колледже искусств, где и познакомился с Евгением Белиным. Ася Виноградова из Ярославля, она учится в ростовской консерватории по специальности «джазовый вокал». Александр Доценко – непрофессиональный музыкант, в жизни занимается маркетингом. Продолжительное время играет на бас-гитаре, участвовал в составе кавер-групп, посещал частные уроки.

«Игра в подобном составе для него — вызов и испытание, и на контрабасе он играет впервые», — поясняет Евгений Белин.

Музыканты в этот раз не представляли своих авторских композиций. Только старые добрые хиты, которые знакомы нам в исполнении легендарных Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд. Так как у Армстронга часто помимо контрабаса, гитары, тромбона, трубы использовались и другие инструменты, бессмертные композиции музыканты немножечко адаптировали под свой состав. Однако стилистику и характер подачи старались сохранить, и это прекрасно получилось

Начался концерт песней «All of Me»,название которой Евгений Белин немного в вольной манере перевел как «От всего сердца». Прозвучали также известнейшие композиции «C’est si bon» («Это так хорошо» ), «What a Wonderful World» («Как прекрасен мир!»), «Hello, Dolly!»(«Привет, Долли!»), «Let My People Go» («Отпусти народ мой») и другие. Гости не только слушали с удовольствием, некоторые даже танцевали в задней части зала – в студии «Адама» и не такое возможно.

Ранее мы рассказали, что премьеру спектакля о Таганроге показали московский режиссер Макс Галицкий и студия-театр «Люди».

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора