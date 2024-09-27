В Таганроге казаки отметили праздник Воздвижение Креста Господня

27 сентября Русская Православная Церковь отметила Праздник Воздвижение честного и животворящего креста Господня. Этот день посвящен воспоминанию об обретении в IV веке в Палестине креста, на котором был распят Иисус Христос, и его воздвижению для поклонения верующими.

Казаки ГКО «Таганрогское» во главе с Атаманом войсковым старшиной Иваном Надолинским отметили праздник участием в торжественной службе прошедшей в храме Всех Святых, настоятелем которого является отец Игорь – духовник казаков городского казачьего общества «Таганрогское».

После торжественной службы отец Игорь поздравил казаков и всех прихожан с праздником, благословил на дальнейшее служение Вере, Дону и Отечеству.

Фото предоставлено ГКО «Таганрогское»