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В Таганроге казаки отметили праздник Воздвижение Креста Господня

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27 сентября Русская Православная Церковь отметила Праздник Воздвижение честного и животворящего креста Господня. Этот день посвящен воспоминанию об обретении в IV веке в Палестине креста, на котором был распят Иисус Христос, и его воздвижению для поклонения верующими.

Новости Таганрога

Казаки ГКО «Таганрогское» во главе с Атаманом войсковым старшиной Иваном Надолинским отметили праздник участием в торжественной службе прошедшей в храме Всех Святых, настоятелем которого является отец Игорь – духовник казаков городского казачьего общества «Таганрогское».

После торжественной службы отец Игорь поздравил казаков и всех прихожан с праздником, благословил на дальнейшее служение Вере, Дону и Отечеству.

Фото предоставлено ГКО «Таганрогское»

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казаки новости православие Таганрог
Таганрогская правда
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