В Таганроге к борьбе с мошенниками привлекли дружинников

На улицах и рынках Таганрога члены народной дружины раздают горожанам информационные памятки о том, как не стать жертвами мошенников.

В последнее время значительно возросло число людей, ставших жертвами мошенничеств, совершенных с помощью IT-технологий. Поэтому специалисты отдела по работе с правоохранительными и административными органами городской администрации привлекли членов народной дружины для распространения информационных памяток по предупреждению мошеннических действий.

Вместе с сотрудниками полиции дружинники раздают таганрожцам памятки в местах массового скопления людей: на рынках, в магазинах или просто на улицах.

Администрация Таганрога призывает горожан быть бдительными. И рекомендует провести разъяснительные беседы с пожилыми родственниками о том, как не стать жертвами мошенников. Обо всех подозрительных лицах и звонках нужно незамедлительно сообщать по тел.: 02, 102, 112, 8(8634) 632-220.

Полезную информацию и памятки УМВД России по городу Таганрогу можно найти здесь.

Фото tagancity.ru