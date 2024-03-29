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В Таганроге известный спортсмен вручил награды победителям на «Дне дельфиниста»

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В Таганроге прошел открытый Кубок спортшколы № 2 по плаванию «День дельфиниста» V этап. Мастер-класс участникам состязаний показал заслуженный мастер спорта по плаванию, участник XXVII и XXVIII Олимпийских игр, многократный победитель и призер Чемпионатов Мира и Европы Анатолий Поляков.

Новости Таганрога

Соревнования прошли в СК «Молекула». Ребята постарше состязались в дисциплине «баттерфляй», а юные девчонки и мальчишки определили сильнейших в дисциплинах «вольный стиль», «брасс», «баттерфляй» и «на спине».

После подведения итогов ребята получили сертификаты участника, а победители и призеры были награждены грамотами и медалями, которые они получили из рук Анатолия Полякова. Кстати, он не только делился с ребятами своим опытом, но и показал мастер класс на дистанции 50 м батт.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда
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