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В Таганроге избран новый сопредседатель Совета по предпринимательству города

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На первом в этом году заседании обсуждались проблемы миграции и работы летних площадок кафе.

#Бизнес

В Таганроге в среду, 17 апреля, состоялось первое в этом году заседание городского Совета по предпринимательству. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев на своей страничке в Telegram..

«Обсудили ряд актуальных вопросов. Это и соблюдение миграционного законодательства, и работа летних площадок предприятий общественного питания», — написал глава, напомнив, что в настоящее время действующее законодательство, регламентирующее эти вопросы, меняется.

Также был избран новый сопредседатель Совета по предпринимательству от лица бизнес-сообщества. Им стал Александр Гаркуша.

Андрей Фатеев выразил уверенность, что с новым сопредседателем «будет выстроен конструктивный диалог и продолжится совместная работа, направленная на развитие города в целом и предпринимательства в частности».

Фото: Телеграм-канал Андрея Фатеева

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Таганрогская правда
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