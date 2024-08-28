28 августа в Таганроге ограничена подача воды на некоторых улицах в трех районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Чехова, 360. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в домах на улице Галицкого, примерно до 17 часов.

Ремонтные работы ведутся на Биржевом спуске, 25 Н. Поэтому вода подается пониженным давлением на Биржевом спуске и улице Портовой. Ориентировочно до 16 часов.

Еще один порыв устраняют на сетях на улице Халтурина, 25. Нехватку воды в кранах могут ощущать жители улиц Бабушкина, Щаденко и Социалистической. Примерно до 15 часов.

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