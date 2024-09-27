27 сентября в Таганроге ограничена подача воды в некоторых районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку в переулке Некрасовском, 19. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением на улицах Петровской, Чехова, Греческой, в переулках Гарибальди, Некрасовском, Полуротном и 1-м Крепостном. Ориентировочно до 19 часов.

Ремонтные работы ведутся на пересечение улиц Сызранова и Чучева. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах Чехова, Сызранова, Чучева, Пархоменко, Фадеева, Плеханова, Шило. Примерно до 18 часов.

Также утечки устраняют в 20-м переулке 118, на улице Александровской, 163 и в 19-м переулке, 85- 87. Нехватку воды могут ощущать жители Кислородной площади, улиц Свободы, Инструментальной, Александровской, Октябрьской, Фрунзе, переулка Гоголевского. Примерно до 17 часов.

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