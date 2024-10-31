В Таганроге из-за ремонтных работ нет света на трех улицах

31 октября в Таганроге остались без электричества жители трех городских улиц. Об этом сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС».

Специалисты ЮЗЭС проводят замену провода линии электропередач. В связи с этим нет света в переулках Добролюбовском, Некрасовском и Украинском. Ориентировочно работы должны завершиться до 17 часов.

Телефон для справок: 8(8634) 38–31–10.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)