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В Таганроге из-за ремонтных работ нет света на трех улицах

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31 октября в Таганроге остались без электричества жители трех городских улиц. Об этом сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС».

Город

Специалисты ЮЗЭС проводят замену провода линии электропередач. В связи с этим нет света в переулках  Добролюбовском, Некрасовском и Украинском. Ориентировочно работы должны завершиться до 17 часов.

Телефон для справок: 8(8634) 38–31–10.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)

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нет света новости Таганрог
Таганрогская правда
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