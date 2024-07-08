В Таганроге из-за работ на энергосетях изменили график движения трамваев

Об изменениях в работе электротранспорта сообщает «Таганрогский трамвай».

«Уважаемые пассажиры, в связи с проведением внеплановых работ на линии электропередач 8 июля до 24.00 меняется расписание движения трамваев», — говорится в сообщении.

Для маршрутов №№ 2, 3, 4, 5 и 6 увеличен интервал движения. Маршрут №1 отменён до конца дня. Маршруты №№7, 8 и 9 следуют согласно расписанию.

«Таганрогский трамвай» приносит извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров заблаговременно планировать свой маршрут.

Фото: ВК «Таганрогский Городской Транспорт»