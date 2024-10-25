25 октября в Таганроге ограничено водоснабжение на некоторых улицах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Рабочие коммунальной службы устраняют утечку на улице Дзержинского, 169 А. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные в районе Нового вокзала, на улицах С. Лазо, Дзержинского, Москатова, П. Тольятти, а также в Артиллерийских переулках. Ориентировочно до 18 часов.

Ремонтные работы ведутся на пересечение улиц Нахимова и Седова. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах Свободы, Нахимова, Ленинградской. Примерно до 15 часов.

Еще один порыв устраняют на пересечение переулка 3-го Артиллерийского и улицы Кравцова. Водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в районе улиц Котлостроительной, Дзержинского, Заводской, Осипенко, Морозова, переулков Паркового и Артиллерийских. Примерно до 20 часов.

Фото «Таганрогской правды»