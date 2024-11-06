6 ноября в Таганроге ограничили подачу воды в нескольких районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы ведут работы на повысительной насосной станции, расположенной на улице Москатова, 3. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением на улицах Москатова и Турубаровых. Ориентировочно до 15 часов.

Утечку устраняют на улице Дзержинского 152/3. Поэтому вода подается пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Дзержинского и Морозова. Примерно до 16 часов.

Еще один порыв устраняют на пересечение улиц Черняховского и З. Космодемьянской. Нехватку воды в кранах могут ощущать жители улицы З. Космодемьянской. Работы планируют завершить около 15.00.

Ранее мы рассказали, что 6 ноября три улицы Таганрога остались без света.

Фото из архива