Утром 19 декабря в Таганроге произошла авария на участке водопровода, расположенного на улице Прохладной. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Сейчас специалисты «Водоканала» приступили к ремонтным работам, которые продлятся примерно до 16 часов. До устранения аварии водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением на улицах Свободы, Водопроводной, Инструментальной, Кислородной площади и прилегающих переулках. Также перебои с водой будут в Центральной части города.

Что касается работы образовательных учреждений, то некоторые из них переведены на самоподготовку.

«Школы №№ 32 и 16 — на самоподготовке, в школе № 9 — первая смена на самоподготовке. В школе № 27 пройдут только два первых урока. В детском саду №48 будет работать дежурная группа. Детсады №№ 12, 25, 78 детей приняли, запас воды есть», — сообщила в своем telegram-канале Светлана Камбулова.

Она уточнила, что все остальные образовательные учреждения работают в штатном режиме.

Фото tagancity.ru (из архива)