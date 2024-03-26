В Таганроге сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Азовского района, который ограбил автогараж, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

О краже стражам правопорядка сообщил местный житель. Мужчина рассказал, что уезжал из города, а когда вернулся, обнаружил пропажу колес из гаража. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали воришку. Оказалось, что тот заприметил ветхий замок на одном из боксов на территории гаражного кооператива. После чего сбил его, украл колеса и скрылся. Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о краже. Он заключен под стражу.

Фото Анатолия Ивашова