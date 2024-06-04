В предстоящую субботу, 8 июня, в двусветном зале Дворца Алфераки Таганрога пройдет историко-музыкальный вечер «Как играют страсти…».

Для меломанов прозвучат вокальные шедевры оперной и камерной музыки Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Николая Рубинштейна, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова, Тихона Хренникова.

Произведения отечественных композиторов исполнят лауреаты международных конкурсов: заведующий музыкальной частью Донского театра драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской, артист Игорь Тавровский (баритон) и композитор, директор Новочеркасской детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского Елена Николаева (фортепиано). Ведущая – историк Людмила Пархоменко.

Мероприятие начнется в Историко-краеведческом музее (ул. Фрунзе, 41) в 18.00. Справки по тел.: 38-34-96.

Фото Владимира Прозоровского