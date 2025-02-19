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В Таганроге ищут семью для 15-летнего Артема

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«Таганрогская правда» продолжает акцию «Ищу семью», главная цель которой — помочь детям обрести любовь и понять, что такое настоящая семья.

#Проекты

Сегодня мы знакомим вас с Артемом. Ему уже 15 лет, он почти взрослый, сложившаяся личность, но, так же как и все дети, хочет расти в полноценной семье, с любящими, пусть и приемными, родителями.

Артем сероглазый, русый подросток, подвижный и очень коммуникабельный. Легко находит общий язык как со сверстниками, так и со взрослыми, помогает младшим ребятам, с интересом учится. Артем увлекается футболом, любит смотреть спортивные и познавательные передачи. В свободное время предпочитает активные игры на свежем воздухе.

Возможная форма ребенка: усыновление, опека.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, тел. 8 (8634) 64-89-98).

На главной Изображение от pressfoto на Freepik

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Таганрогская правда
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