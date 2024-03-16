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В Таганроге ищут подрядчика для ремонта дороги на улице Чучева

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В Таганроге собираются отремонтировать дорогу на улице Чучева. Для проведения работ по реконструкции объекта городская администрация ищет подрядчика. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

#ЖКХ

Начальная цена контракта более 238 млн рублей. В проекте сметы предусмотрено, что ремонт будет проводиться в два этапа. Первый связан с переустройством сетей связи, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и так далее. Стоимость этих работ составит порядка 149,6 млн рублей. Второй этап – ремонт самой дороги, на это предусмотрено около 89,2 млн рублей.

Срок окончания подачи заявок  — 1 апреля. Первый этап работ планируется завершить в июне, второй – в начале декабря нынешнего года.  

Фото из архива «ТП»

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Таганрогская правда
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