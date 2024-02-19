Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) – одно из ведущих предприятий отечественного котлостроения, которое входит в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России, повышает свою эффективность, комплексно подходя к экономии энергоресурсов.

Предприятие реализовало инвестпроект «Умный дом», переведя в формат автоматического управления инфракрасное отопление, компрессорное оборудование, уличное и цеховое освещение, тепловые завесы, установленные в цехах. Такой подход направлен на снижение издержек, экономию энергоресурсов и финансов предприятия. Также он позволяет более эффективно использовать рабочее время профильных специалистов, снизив число трудозатратных операций. Экономия предприятия от реализации проекта «Умный дом» составляет около 21 млн руб.

Диспетчеризация инфракрасного газового отопления

Инфракрасное отопление – один из наиболее эффективных способов обогрева помещений большой площади – используется в цехах «Красного котельщика» с 2009 года. За это время здесь было установлено около 2 000 инфракрасных газовых излучателей, которые поддерживают в производственных подразделениях оптимальный температурный режим.

Данное оборудование предполагает ручное управление, однако на «Красном котельщике» первоначальный подход пересмотрели, внедрив автоматическое регулирование излучателей. Для этого было смонтировано более 200 шкафов управления и 10 км линий связи.

Сегодня система диспетчеризации инфракрасного отопления внедрена во всех производственных подразделениях ТКЗ. Оператор управляет излучателями с удаленного рабочего места, обеспечивая теплом те участки, на которых находится персонал. Это исключает перерасход газа на отопление неиспользуемых площадей.

Температура в цехах проверяется дистанционно в режиме реального времени, подача тепла регулируется в течение нескольких минут – ранее на это уходило до одной рабочей смены.