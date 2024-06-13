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В Таганроге инвалиду предоставили жилье после вмешательства прокуратуры

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Длительное время женщина-инвалид не могла получить положенное ей по закону жилье. С заявлением жительница Таганрога обратилась в прокуратуру.

Новости Таганрога

Прокуратура Таганрога по обращению инвалида провела проверку соблюдения органом местного самоуправления жилищного законодательства. Установлено, что женщина страдает тяжелой формой хронического заболевания, включена в список внеочередного предоставления жилого помещения по договору социального найма, однако длительное время им не обеспечена, — сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

В защиту прав таганроженки прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании городской администрации устранить выявленные нарушения.

Судом исковые требования удовлетворены. В настоящее время благодаря вмешательству прокуратуры женщине предоставлена благоустроенная квартира, — отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге пенсионерке пересчитали выплаты по требованию прокуратуры.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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