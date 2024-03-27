Главная » Культура

В Таганроге инструментальная музыка будет звучать во Дворце Алфераки

На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

В предстоящую субботу, 30 марта, в двусветном зале Дворца Алфераки пройдет «Вечер инструментальной музыки».

Культура

Любители классики смогут оценить инструментальное многообразие. Прозвучат дуэты фортепиано с кларнетом, скрипкой, виолончелью, фортепианные трио и квинтет. Юные музыканты и лауреаты международных конкурсов исполнят произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского, Александра Гречанинова, Антонина Дворжака, Николая Мясковского, Эрнста фон Донаньи.

Солисты – студенты РГК и учащиеся Средней Специальной музыкальной школы (колледжа) при РГК: Лия Юнусова, Полина Шкаринова, Анна Чижикова, Анастасия Губко, Александр Куликов, Мирослава Макарец, Вероника Савченко, Кира Золотовская, Альберт Шадыжев, Реяна Джелялова, Гаянэ Чахалян, София Калюжная, Анастасия Ткаченко. Также в вечере примут участие лауреаты международных конкурсов: Ирина Нифонтова, Лада Назарова, Людмила Савельева, Сергей Назаретов, Елизавета Виденина.

Мероприятие начнется в 16.00 в Историко-краеведческом музее (ул. Фрунзе, 41). Справки по тел.: 8 (8634)38-34-96.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
концерт культура музей новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика