В Таганроге инструментальная музыка будет звучать во Дворце Алфераки

В предстоящую субботу, 30 марта, в двусветном зале Дворца Алфераки пройдет «Вечер инструментальной музыки».

Любители классики смогут оценить инструментальное многообразие. Прозвучат дуэты фортепиано с кларнетом, скрипкой, виолончелью, фортепианные трио и квинтет. Юные музыканты и лауреаты международных конкурсов исполнят произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского, Александра Гречанинова, Антонина Дворжака, Николая Мясковского, Эрнста фон Донаньи.

Солисты – студенты РГК и учащиеся Средней Специальной музыкальной школы (колледжа) при РГК: Лия Юнусова, Полина Шкаринова, Анна Чижикова, Анастасия Губко, Александр Куликов, Мирослава Макарец, Вероника Савченко, Кира Золотовская, Альберт Шадыжев, Реяна Джелялова, Гаянэ Чахалян, София Калюжная, Анастасия Ткаченко. Также в вечере примут участие лауреаты международных конкурсов: Ирина Нифонтова, Лада Назарова, Людмила Савельева, Сергей Назаретов, Елизавета Виденина.

Мероприятие начнется в 16.00 в Историко-краеведческом музее (ул. Фрунзе, 41). Справки по тел.: 8 (8634)38-34-96.

Фото Сергея Плишенко