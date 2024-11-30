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В Таганроге инспекторы раздавали листовки водителям и пешеходам

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30 ноября в Таганроге сотрудники Госавтоинспекции провели акцию – на дорогах города они раздавали водителям и пешеходам листовки, призывающие соблюдать Правила дорожного движения.

#Безопасность

Акция проходила в рамках декадника безопасности дорожного движения, который продлится до 9 декабря. Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, с начала года в Таганроге был зарегистрировано 780 ДТП, во время которых четыре человека погибли, еще 133 получили ранения различной степени тяжести.

Во время сегодняшней акции сотрудники Госавтоинспекции призывали водителей соблюдать скоростной режим, снижать скорость перед пешеходными переходами и уступать дорогу пешеходам.

Пешеходам они рекомендовали быть внимательными при переходе проезжей части, в темное время суток носить на одежде светоотражающие элементы. А при переходе дороги по нерегулируемому пешеходному переходу убедится в том, что машины их пропускают.

Фото Госавтоинспекции Таганрога

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Таганрогская правда
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