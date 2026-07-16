Главная » Город

В Таганроге индивидуальные предприниматели могут получить освобождение от страховых взносов по уходу за ребенком

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Индивидуальные предприниматели Таганрога, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, могут не платить фиксированные страховые взносы. Речь идет об обязательных ежегодных платежах в совокупном фиксированном размере, которые ИП перечисляют вне зависимости от наличия дохода.

Город

Освобождение действует при условии, что у предпринимателя нет наемных работников и он фактически не ведет деятельность в этот период. Нельзя одновременно получать льготу и оказывать услуги, продавать товары или заключать договоры.

Чтобы оформить освобождение от уплаты фиксированных страховых взносов, нужно подать в налоговый орган заявление по форме КНД 1150081 и приложить свидетельство о рождении ребенка. Сделать это необходимо не позднее трех лет с даты, когда возникло право на льготу.

Изображение от magnific

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ИФНС Таганрога налоги новости предприниматели Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru