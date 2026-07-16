В Таганроге индивидуальные предприниматели могут получить освобождение от страховых взносов по уходу за ребенком

Индивидуальные предприниматели Таганрога, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, могут не платить фиксированные страховые взносы. Речь идет об обязательных ежегодных платежах в совокупном фиксированном размере, которые ИП перечисляют вне зависимости от наличия дохода.

Освобождение действует при условии, что у предпринимателя нет наемных работников и он фактически не ведет деятельность в этот период. Нельзя одновременно получать льготу и оказывать услуги, продавать товары или заключать договоры.

Чтобы оформить освобождение от уплаты фиксированных страховых взносов, нужно подать в налоговый орган заявление по форме КНД 1150081 и приложить свидетельство о рождении ребенка. Сделать это необходимо не позднее трех лет с даты, когда возникло право на льготу.

Изображение от magnific