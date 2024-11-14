В Таганроге иммунизация против гриппа идет низкими темпами

В наступившем эпидсезоне необходимо привить более 60% населения города.

Прививочная кампания против гриппа среди взрослого населения в Таганроге проводится неудовлетворительными темпами. По состоянию на 1 ноября не использована на 100% вакцина, приобретенная за счет средств работодателей. Этот факт отметила начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РО Алла Куршакова на прошедшем совещании о мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в наступившем эпидсезоне. Совещание состоялось в администрации города с участием представителей крупных и средних промышленных предприятий города Таганрога, предприятий потребительского рынка и транспорта, сообщает пресс-служба администрации Таганрога.

Для того чтобы не допустить высокого уровня заболеваемости гриппом, необходимо привить более 60% населения города. По словам медиков, у тех, кто уже привился от гриппа, неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после прививки не зарегистрировано. Наибольшее число вакцинированных в Таганроге граждан — это работники социальной сферы, здравоохранения, образования. В то же время отмечается недостаточный охват иммунизацией в группе таганрожцев старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также на совещании было отмечены низкие темпы иммунизации за счет работодателей.

Анализ эффективности иммунизации, проведенный в Таганроге в прошлом эпидсезоне — 2023/2024 гг., показал высокий уровень защиты от гриппа и ОРВИ. Коэффициент эффективности вакцин составил 83,3%. Непривитые заболевали гриппом и ОРВИ в шесть раз чаще тех, кто прошел иммунизацию от сезонной инфекции.

Медики напоминают, что вакцинация против гриппа — это самая действенная мера по борьбе с вирусной инфекцией. Причем, прививаться необходимо ежегодно — это связано с изменчивостью вируса. По вопросам вакцинации от гриппа таганрожцам необходимо обращаться в поликлиники по месту жительства.

Фото из архива «Таганрогской правды»