В Таганроге идет модернизация городской системы обеззараживания воды

Уже три производственные площадки проводят обеззараживания на новом отечественном оборудовании.

Глава Таганроге Светлана Камбулова в своих соцсетях рассказала о поэтапной модернизации системы обеззараживания питьевой воды в городе в связи с изношенностью прежнего, импортного оборудования и более современным подходом к решению важной задачи обеззараживания питьевой воды. В настоящее время таганрогский «Водоканал» осуществляет эти процессы уже на трех производственных площадках.

«Отмечу, что необходимость этих работ была обусловлена изношенностью оборудования и переходом на новую, более безопасную технологию использования гипохлорита натрия вместо жидкого хлора», — рассказала Светлана Камбулова.

Одна из площадок перешла на использование гипохлорита натрия благодаря установке автоматической блочно-модульной станции в 2023 году. В прошлом году благодаря инвестиционной программе предприятия уже на второй площадке было заменено старое импортное оборудование системы обеззараживания воды на новое отечественное, соответствующее современным требованиям СанПиН по водоподготовке.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой