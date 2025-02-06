Главная » #ЖКХ

В Таганроге идет модернизация городской системы обеззараживания воды

На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

Уже три производственные площадки проводят обеззараживания на новом отечественном оборудовании.

#ЖКХ

Глава Таганроге Светлана Камбулова в своих соцсетях рассказала о поэтапной модернизации системы обеззараживания питьевой воды в городе в связи с изношенностью прежнего, импортного оборудования и более современным подходом к решению важной задачи обеззараживания питьевой воды. В настоящее время таганрогский «Водоканал» осуществляет эти процессы уже на трех производственных площадках.

«Отмечу, что необходимость этих работ была обусловлена изношенностью оборудования и переходом на новую, более безопасную технологию использования гипохлорита натрия вместо жидкого хлора», — рассказала Светлана Камбулова.

Одна из площадок перешла на использование гипохлорита натрия благодаря установке автоматической блочно-модульной станции в 2023 году. В прошлом году благодаря инвестиционной программе предприятия уже на второй площадке было заменено старое импортное оборудование системы обеззараживания воды на новое отечественное, соответствующее современным требованиям СанПиН по водоподготовке.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru