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В Таганроге график работы почтовых отделений изменится в праздники

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Во время предстоящих новогодних праздников изменится график работы почтовых отделений в Таганроге и в Ростовской области.

Город

31 декабря, 1 и 7 января станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

30 декабря почтовые отделения будут работать по режиму субботы. 6 января — рабочий день почтовых отделений сократится на один час. А 2, 3, 4, 5 и 8 января все почтовые отделения в Ростовской области будут работать в обычном режиме.

Для некоторых почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Ранее мы рассказали, как  в Таганроге в праздничные дни изменится график работы МРЭО.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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