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В Таганроге граффити на здании закрасили после вмешательства Ростадминспекции

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Специалистами административной инспекции Ростовской области в ходе мониторинга выявлено граффити на здании, расположенном в Таганроге, по ул. Р. Люксембург, 52 А.

Город

Наличие несогласованных графических изображений на фасадах является нарушением Правил благоустройства Таганрога.

«В отношении владельца здания возбуждено административное дело по ст. 5.1 Областного закона №273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях», — сообщает Ростадминспекция.

После составления протокола были проведены работы по устранению выявленных нарушений — граффити закрашено.

Фото: Telegram-канал Ростадминспекции

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Таганрогская правда
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