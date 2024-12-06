В Таганроге граффити на здании закрасили после вмешательства Ростадминспекции

Специалистами административной инспекции Ростовской области в ходе мониторинга выявлено граффити на здании, расположенном в Таганроге, по ул. Р. Люксембург, 52 А.
Наличие несогласованных графических изображений на фасадах является нарушением Правил благоустройства Таганрога.
«В отношении владельца здания возбуждено административное дело по ст. 5.1 Областного закона №273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях», — сообщает Ростадминспекция.
После составления протокола были проведены работы по устранению выявленных нарушений — граффити закрашено.
Фото: Telegram-канал Ростадминспекции
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