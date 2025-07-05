В Таганроге главе Минобрнауки РФ представили разработки Передовой инженерной школы ЮФУ

Министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову представили разработки Передовой инженерной школы Южного федерального университета в области робототехнических систем.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков вместе с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным и депутатом Государственной Думы, вице-президентом Союза машиностроителей России Владимиром Гутеневым посетил Передовую инженерную школу ЮФУ в Таганроге.

Здесь занимаются развитием перспективных технологий групп автономных разносредных робототехнических комплексов. В 2024 году на базе школы были открыты лаборатории, где ученые и студенты совместно с индустриальными партнерами реализуют проекты в сфере робототехники и 3D-моделирования.

Общее количество обучающихся в 2025 году — 595 человек, включая аспирантов. Летом 2024 года состоялся первый выпуск Передовой инженерной школы ЮФУ. Дипломы получили 76 магистров. 68% выпускников ПИШ трудоустроены на предприятиях госкорпорации «Ростех».

Главными партнерами школы выступают Госкорпорация «Ростех» и Группа компаний «Элемент». Также ПИШ ЮФУ сотрудничает с ОПК, АО «Концерн «Океанприбор», ПАО «РКК «Энергия им. С.П. Королева», АО «КРЭТ», «Швабе», ТАНТК им. Г.М. Бериева (ОАК) и другими предприятиями.

В лаборатории проектирования бортовых систем робототехнических комплексов ведутся разработки в области компьютерного моделирования, прототипирования, программирования, систем технического зрения, навигации, связи, систем управления, человеко-машинного интерфейса. В основном в работах используется оборудование на российской электронной компонентной базе, что позволяет создавать отечественные интеллектуальные системы управления.

Главная задача лаборатории агродронов, куда затем отправилась делегация, — выполнение наукоемких работ в интересах индустриальных партнеров и подготовка высококвалифицированных специалистов в области алгоритмического и программного обеспечения беспилотных летательных аппаратов сельскохозяйственного назначения. Здесь, в частности, разрабатывают летательные аппараты для внесения средств защиты растений, беспилотники с системами технического зрения для мониторинга сельскохозяйственных полей.

В лаборатории нейроэлектроники и мемристивных наноматериалов ученые совместно с коллегами из Южной Кореи по программе мегагрантов создали систему для управления робототехнической рукой. На ее основе команда спроектировала человекоподобного робота – сейчас в лаборатории стоит макет практически в человеческий рост. Разработка может применяться в труднодоступных местах или местах, опасных для человека. Основное направление, где может в будущем использоваться созданная рука, — протезирование конечностей.

Еще одна лаборатория — «умная» фабрика микроэлектроники и фотоники. Здесь Валерию Фалькову презентовали проект по созданию технологии инкапсулированных микроэлектромеханических систем (МЭМС), в рамках которого готовят кадры, обладающие не только сильными фундаментальными знаниями, но и мощными практическими компетенциями.

По окончании экскурсии программа пребывания министра в Таганроге продолжилась в корпусе «Д» ИТА ЮФУ, где Валерий Фальков провел открытый диалог на тему «Формирование единого образовательного пространства Приазовья».

Отметим, что в мае этого года Южный федеральный университет занял седьмое место в рейтинге Передовых инженерных школ первой группы, подтвердив высокое качество подготовки инженерных кадров.

Текст: Тимур ПАЦЮК, фото ЮФУ