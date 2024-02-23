В Таганроге героям СВО вручили медали «За отвагу»

В преддверии Дня защитника Отечества двум участникам СВО торжественно вручили правительственные награды — медали «За отвагу». Оба таганрожца добровольцы, воевали в подразделениях Боевого армейского резерва страны («БАРС»).

Вручил заслуженные награды военком Таганрога полковник Андрей Першин. Он не преминул отметить, что таганрожцы продолжают достойно проявлять себя в зоне проведения спецоперации. Сегодняшнее награждение сразу двух военнослужащих – яркое тому свидетельство. Оба за проявленные мужество и героизм Указом Президента РФ удостоены медалей «За отвагу». Это одна из самых почетных наград среди тех, кто выполняет долг по защите Отечества.

От имени депутатского корпуса Таганрога награжденных поздравил заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов. Он коротко поблагодарил добровольцев: «Спасибо вам и низкий поклон». И добавил, что «за просто так» эти медали не вручают, подчеркнув: «Вы являетесь примером для многих».

Игорь Рябов, начальник отдела по мобилизационной работе, поздравил добровольцев от имени администрации Таганрога. Он поблагодарил их за ратный труд, добавив, что Родина по достоинству оценила заслуги своих защитников.

Награжденные Николай Захаров и Виталий Головкин скромно молчали, произнеся лишь положенное в таких случаях короткое «уставное»: «Служу России!».

К сожалению, Николай Захаров и по окончании церемонии оказался немногословным. Рассказал о себе только то, что он доброволец, уроженец Таганрога. Воевал в составе «БАРС-7» и «БАРС-14». Участвовал в боях за Славянск, Лисичанск, Сватово, Изюм и Кременную.

От Виталия Головкина услышал немного больше информации о нем. Он потомственный донской казак. Его отец, Александр Головкин, атаман Архипо-Осиповского станичного казачьего общества. Тоже доброволец, участник спецоперации, отличился в боях за Марьинку. Как рассказал сын, он фактически пришел на смену отцу, чтобы завершить начатое. Воевал в составе подразделения «БАРС-13». Виталий — участник боев за Артемовск, Кременную и Клещеевку. Под Клещеевкой получил ранение в голову. Госпиталь, лечение… И вновь отправился на фронт. Сейчас уволен по истечении срока контракта.

Оба героя намерены как можно быстрее вернуться к обычной жизни. Хочется поздравить участников СВО с боевыми наградами и пожелать построить свою мирную жизнь так же успешно, как они храбро воевали в зоне спецоперации.

Евгений БУТЫЛИН, Фото Анатолия Ивашова