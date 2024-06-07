В Таганроге ФК «Форте» переиграл команду из Севастополя

До этого гости пропустили всего четыре мяча в 10 матчах.

В очередном матче чемпионата России по футболу среди команд дивизиона «B» 2-й лиги группы

таганрогский «Форте» переиграл гостей из Севастополя со счетом 3:1. Все мячи были забиты в первом тайме. Голы у хозяев на счету Никиты Муромского, Магомеда Абакарова и Захара Федорова.

На страничке таганрогского клуба сообщается, что ранее в 10 матчах команда «Севастополь» пропустила всего четыре мяча, а в Таганроге в одном поединке — три.

После этой победы таганрогский клуб набрал 20 очков и всего на три очка отстает от лидера — команды «Астрахань».

Фото: ФК «Форте»