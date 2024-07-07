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В Таганроге энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение

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В Таганроге энергетики продолжают стабилизировать ситуацию, связанную с перебоями электроснабжения. Большая часть аварийных моментов устранена. Оперативно ликвидируются точечные отключения электроэнергии.

Город

«Знаю, что сложно в такую погоду обходиться без электричества. Эмоциональные комментарии горожан прекрасно понимаю. Специалисты прилагают все усилия, чтобы минимизировать время на восстановление электроэнергии в районах, где произошли аварии. Бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме», — написал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Андрей Фатеев отметил, что в ближайшие дни аномально высокая даже для нашего южного региона температура воздуха сохранится, соответственно повышенные нагрузки на сети — тоже. Экстремальная жара повышает спрос на электроэнергию и вызывает перебои в ее подаче.

«Уверен, что горожане это понимают. Подчеркну, энергетики делают все от них зависящее, чтобы быстрее справиться с такой непростой ситуацией», — подчеркнул глава администрации.

Фото «Россети Юг»

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Таганрогская правда
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