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В Таганроге двум молодым семьям вручили жилищные сертификаты

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Вчера, 6 марта, в Таганроге двум молодым семьям вручили свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Город

Процедура вручения прошла в городской администрации.  Срок реализации свидетельств составляет 7 месяцев.

Между министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и администрацией города Таганрога заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета РФ местному бюджету для выдачи двум молодым семьям свидетельств на сумму 3 716,24 тыс. рублей, — уточнили в городской администрации.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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