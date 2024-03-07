В Таганроге двум молодым семьям вручили жилищные сертификаты

Вчера, 6 марта, в Таганроге двум молодым семьям вручили свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Процедура вручения прошла в городской администрации. Срок реализации свидетельств составляет 7 месяцев.

Между министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и администрацией города Таганрога заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета РФ местному бюджету для выдачи двум молодым семьям свидетельств на сумму 3 716,24 тыс. рублей, — уточнили в городской администрации.

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