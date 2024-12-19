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В Таганроге две машины попали в аварию на улице Маршала Жукова

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18 декабря в Таганроге из-за того, что один из водителей не выдержал нужную дистанцию, произошла авария на улице Маршала Жукова.

Новости Таганрога

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась около семи часов вечера в районе дома № 107. По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля LADA Kalina не выдержал нужную дистанцию и врезался в Hyundai Accent, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге водитель трамвая № 2 сбил пешехода.

Фото Госавтоинспекции Таганрога

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Таганрогская правда
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