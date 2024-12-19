18 декабря в Таганроге из-за того, что один из водителей не выдержал нужную дистанцию, произошла авария на улице Маршала Жукова.

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась около семи часов вечера в районе дома № 107. По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля LADA Kalina не выдержал нужную дистанцию и врезался в Hyundai Accent, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге водитель трамвая № 2 сбил пешехода.

Фото Госавтоинспекции Таганрога