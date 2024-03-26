В Таганроге две иномарки столкнулись в переулке Гоголевском

Вчера, 25 марта, в Таганроге водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора и стал участником аварии, сообщает инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова.

Авария случилась в 16.10 на пересечении улицы К. Либкнехта и переулка Гоголевского. По предварительной информации, 52-летний мужчина на автомобиле «Chevrolet » пересекал перекресток. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль «Audi», за рулем которого находился 46-летний водитель.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»