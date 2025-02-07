В Таганроге два автомобиля столкнулись на улице Чехова

6 февраля в Таганроге произошло столкновение двух автомобилей. Пострадавших нет.

ДТП зафиксировано в 11.00. По предварительным данным, на улице Чехова, в районе дома № 57, 32-летний водитель «Лада Гранта» при движении задним ходом допустил наезд на стоящий KIA Seltos. Иномаркой управлял 38-летний мужчина.

«В результате аварии автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал», — сообщает инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах.

«Проявляйте уважение ко всем участникам дорожного движения, соблюдайте дистанцию между транспортными средствами, избегайте необдуманных маневров и резкого торможения», — говорится в обращении.

Фото из архива