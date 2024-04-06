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В Таганроге два аварийных дома снесли по решению суда

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В Таганроге после вмешательства прокуратуры были снесены два аварийных многоквартирных дома на улицах Большой Бульварной и Транспортной, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Город

Оба дома ранее были признаны аварийными и подлежащими сносу. Прокуратура Таганрога провела проверку соблюдения органом местного самоуправления федерального законодательства и выяснила, что строения представляли опасность для граждан из-за угрозы обрушения, однако городской администрацией длительное время не принимались меры к их сносу.

В орган местного самоуправления было внесено представление. А в суд направлено исковое заявление с требованием обязать чиновников устранить нарушения, — пишет источник.

Сейчас судом исковые требования прокурора удовлетворены, а аварийные здания снесены.

Фото donland.ru (из архива)

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Таганрогская правда
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