В Таганроге до вечера ограничено водоснабжение в двух районах

19 сентября МУП «Управление «Водоканал» ведет работы в районе металлургического завода и на Мариупольском шоссе.

Ремонтно-восстановительные работы ведутся на пересечении улицы Дзержинского и переулка Паркового. Вода подается пониженным давлением в дома, расположенные по улицам Дзержинского, Заводской, Осипенко, переулку Парковому.

Также «Водоканал» работает по адресу: Мариупольское шоссе, 7. Водоснабжение ограничено в районе улиц 2-й Советской, Больничной, Б. Бульварной, Театральной, С. Шило, Чехова, Транспортной, Ломоносова, Пархоменко. А также – по Поляковскому шоссе, в районе БСМП, «Красного гидропресса», городка Авиаторов.

По обоим точкам коммунальная служба планирует завершить ремонт до 18 часов.

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