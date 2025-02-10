В Таганроге до 20 апреля приведут в порядок 26 памятников и воинских захоронений

Глава города Светлана Камбулова поблагодарила за помощь городские предприятия.

В Таганроге в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 26 памятников, посвященных героям ВОВ, в том числе 15 воинских захоронений, должны быть приведены в порядок.

«По каждому определен перечень необходимых работ по благоустройству, к которым приступим в ближайшее время», — сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Особое внимание будет уделено мемориалу «Балка смерти», который является объектом культурного наследия федерального значения. Все основные ремонтно-восстановительные работы должны быть завершены до 20 апреля.

Светлана Камбулова отметила, что в приведении в порядок воинских мемориалов традиционную помощь оказывают таганрогские предприятия, такие как ТАНТК им. Бериева, АО «Красный гидропресс», АО «ТНИИС», завод «Прибой», «Тагмет».

«Их вклад в общее дело показывает единство и сплоченность общества перед лицом исторической памяти», — написала глава города, отметив общественные организации и молодежные движения Таганрога, которые принимают «активное участие в волонтерских акциях и субботниках».

Фото: voopiik-don.ru