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В Таганроге до 10 августа продлили режим ограничения пребывания граждан в городских лесах

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В соответствии с постановлением администрации Таганрога от 2 августа 2024 года № 1653 в период с 27 июля по 10 августа 2024 года в целях обеспечения пожарной безопасности продлен режим ограничения пребывания граждан на территории, занятой городскими лесами Таганрогского городского лесничества.

#Официально

Также ограничен въезд на территорию городских лесов транспортных средств, за исключением транспорта служб экстренного реагирования и организаций, осуществляющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов, а также проведение всех видов работ в городских лесах, за исключением работ, связанных с охраной городских лесов от пожаров.

К лицам, виновным в возникновении каждого ландшафтного пожара в условиях особого противопожарного режима, будут применены меры административного воздействия.

Таганрогское городское лесничество включает:

  • урочище «Склоны мыса» — Флагманский спуск, Комсомольский спуск;
  • урочище «Сады» — в районе Николаевского шоссе, с/т «Сады»;
  • урочище «Черепаха» — в районе пер. 17-й Новый;
  • урочище «Пригородное» — ограничено пер. 3-Новый, ул. 3-Линия, СКЖД 1273-1274, пер. 7-Новый;
  • урочище «Валовое» — ограничено ул. Нижняя Линия, пер. 1-й Новый, ул. М. Жукова, ул. Инициативная вдоль русла р. Валовая.

Изображение от wirestock на Freepik

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администрация Таганрога запрет противопожарный режим
Таганрогская правда
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