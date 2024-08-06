В Таганроге до 10 августа продлили режим ограничения пребывания граждан в городских лесах

В соответствии с постановлением администрации Таганрога от 2 августа 2024 года № 1653 в период с 27 июля по 10 августа 2024 года в целях обеспечения пожарной безопасности продлен режим ограничения пребывания граждан на территории, занятой городскими лесами Таганрогского городского лесничества.

Также ограничен въезд на территорию городских лесов транспортных средств, за исключением транспорта служб экстренного реагирования и организаций, осуществляющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов, а также проведение всех видов работ в городских лесах, за исключением работ, связанных с охраной городских лесов от пожаров.

К лицам, виновным в возникновении каждого ландшафтного пожара в условиях особого противопожарного режима, будут применены меры административного воздействия.

Таганрогское городское лесничество включает:

урочище «Склоны мыса» — Флагманский спуск, Комсомольский спуск;

урочище «Сады» — в районе Николаевского шоссе, с/т «Сады»;

урочище «Черепаха» — в районе пер. 17-й Новый;

урочище «Пригородное» — ограничено пер. 3-Новый, ул. 3-Линия, СКЖД 1273-1274, пер. 7-Новый;

урочище «Валовое» — ограничено ул. Нижняя Линия, пер. 1-й Новый, ул. М. Жукова, ул. Инициативная вдоль русла р. Валовая.

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