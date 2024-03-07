В Таганроге на базе ИТА ЮФУ впервые прошла Школа молодого исследователя

Трехдневное мероприятие включало лекции ученых ЮФУ и Пятигорского государственного университета, командную работу и экскурсионную программу по Таганрогу.

«Междисциплинарные исследования когнитивных процессов» — так называлась Школа молодого исследователя, которая впервые прошла в Таганроге, на базе ИТА ЮФУ.

Организатором мероприятия выступил Институт управления в экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета. Такого рода площадка для систематизации знаний в области когнитивных наук, а также привлечения ведущих исследователей в этой области «будут устраиваться ежегодно с расширением географии партнеров и участников», считает директор ИУЭС ЮФУ Юлия Развадовская.

Основная аудитория Школы молодого исследователя — магистранты, аспиранты и молодые учёные вуза, особенно обучавшиеся по программам с философских и психологических наук.

Состоялись шесть лекций ученых Южного федерального и Пятигорского государственного университетов. В числе тем: «Искусственный интеллект как предмет философии» (д.ф.н., профессор кафедры исторических, социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии Пятигорского государственного университета Павел Барышников), «На пути к сильному искусственном интеллекту и будущее человеко-машинной цивилизации» (к.т.н., профессор Института компьютерных технологий и информационной безопасности Сергей Родзин), «Философское осмысление актуальных проблем искусственного интеллекта» (д.ф.н., профессор кафедры общей и педагогической философии Академии психологии и педагогики ЮФУ, председатель Ростовского отделения Российского философского общества Татьяна Лешкевич) и др.

В рамках Школы молодого исследователя прошли командные сессии, ряд дискуссий. Завершилось научно-образовательное мероприятие обзорной экскурсией по Таганрогу и его музеям.

Фото: sfedu.ru