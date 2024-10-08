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В Таганроге для стабилизации водоснабжения запущено дополнительное оборудование

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С вечера 8 октября жители Таганрога стали жаловаться на отсутствие воды в кранах.

#ЖКХ

Ситуацию оперативно прокомментировала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

«Вижу, что поступают комментарии от таганрожцев об отсутствии или о слабом давлении воды. По информации городского «Водоканала», в связи с повышенным разбором воды возможны локальные и кратковременные периоды снижения давления. Происходит это из-за того, что сейчас горожане массово запасаются водой на период проведения запланированных ремонтных работ», — написала глава города на своих страницах в соцсетях.

Отмечается, что в настоящее время для стабилизации водоснабжения запущено дополнительное насосное оборудование.

Остановка Донского водовода из-за ремонтных работ произойдет в 4 утра 9 октября. Запуск запланирован на 4 утра 11 октября.

В случае необходимости будет организован подвоз воды. Заявки принимает аварийно-диспетчерская служба «Водоканала» по телефону: 8 (8634) 31-94-38.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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